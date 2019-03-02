İlkokul öğrencileri tarihe yolculuk yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi ziyaret etti. Gruba sergiyi ziyaretleri sırasında Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele hakkında bilgiler aktarıldı. Öğretmen Özkan Manavoğlu, Dr. Fazıl Küçük hakkında her ne kadar bildiklerimiz var olsa da buraya geldikten sonra videolar, belgeler, fotoğrafların yanı sıra heykeliyle karşılaşmak, sesini duymak bizi çok etkilendiklerini ve gururlandıklarını söyledi.