Jandarmadan miniklere trafik eğitimi verildi

KAHRAMANMARAŞ'TA
jandarma timleri, ana
sınıfı öğrencilerine trafik
kurallarıyla ilgili eğitim
verdi. Onikişubat
jandarma trafik timleri
tarafından trafikte
yaya önceliği bilincinin
oluşturulması,
yaya geçitlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması
ve trafik bilincinin
kazandırılması amacıyla
Sivricehyük Geçici
Barınma Merkezinde
öğrenim gören Suriyeli
anaokulu öğrencilerine
görsel trafik eğitimi
verildi. Suriyeli
miniklerin trafikte
karşılaşabilecekleri zorluklar,
yaya geçitlerinde
yapılması gerekenler
ve ilgilerini çekebilecek
tarzda materyaller
kullanılarak diğer
trafik konuları hakkında
verilen eğitim sonrası
öğrencilere Trafik
Dedektifi Kimlik Kartı
ve cetvel hediye edildi.
Eğitimde trafik işaret
ve levhaları, emniyet
kemeri ve çocuk koruma
sistemleri, yaya geçidi,
üst ve alt geçit kullanımı,
güvenli bisiklet kullanımı,
yaya güvenliği,
görünürlük, güvenli yolculuk
anlatıldı.