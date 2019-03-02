Jandarmadan miniklere trafik eğitimi verildi

BUGÜN NELER OLDU

jandarma timleri, anasınıfı öğrencilerine trafikkurallarıyla ilgili eğitimverdi. Onikişubatjandarma trafik timleritarafından trafikteyaya önceliği bilincininoluşturulması,yaya geçitlerinin kullanımınınyaygınlaştırılmasıve trafik bilincininkazandırılması amacıylaSivricehyük GeçiciBarınma Merkezindeöğrenim gören Suriyelianaokulu öğrencilerinegörsel trafik eğitimiverildi. Suriyeliminiklerin trafiktekarşılaşabilecekleri zorluklar,yaya geçitlerindeyapılması gerekenlerve ilgilerini çekebilecektarzda materyallerkullanılarak diğertrafik konuları hakkındaverilen eğitim sonrasıöğrencilere TrafikDedektifi Kimlik Kartıve cetvel hediye edildi.Eğitimde trafik işaretve levhaları, emniyetkemeri ve çocuk korumasistemleri, yaya geçidi,üst ve alt geçit kullanımı,güvenli bisiklet kullanımı,yaya güvenliği,görünürlük, güvenli yolculukanlatıldı.