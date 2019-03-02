Lideri devireceğiz

S
por Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde bugün Ankara deplasmanında saat 16.00'da lider Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Atıparmak kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Takımın morali üst seviyede. Lideri evinde devirmeye gidiyoruz"
ifadesini kullandı. Teknik adam Altıparmak, hedef koyarak göreve geldiklerini belirterek, "Şu ana kadar inancımı kaybetmedim. Bu takım yine şampiyon olacak"
dedi. İkinci yarı itibarıyla kötü bir ortalama ile karşı karşıya geldiklerini belirten Altıparmak, "Futbolda olağan şeyleri yaşıyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil"
şeklinde konuştu.
KALİTELİ OYUNCULAR
"Sezon başında Osmanlıspor küme düşme potasındaydı 10'da 9 yaptı hedefe vardı"
diye konuşan Altıparmak,
"Bizim tek sıkıntımız var, o
da seri yakalayamadık. Devre
arasında gelen futbolcular
hem bu ligin hem de
Süper Lig'in oyuncuları,
geçen sezon şampiyonluk
yaşamış oyuncular
da geldi. Onların
da bize verdiği
katkı tam değil
ama daha lig
bitmedi daha
önümüzde
çok maç
var" dedi.
ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM
İstifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını da söyleyen Altıparmak, "Ben buraya şampiyon olmak için geldim Bu konuda inancımı yitirmedim. Yine söylüyorum, Gazişehir şampiyon olacak. Tabii ki kötü giden durumlarda istifa söylemlerinin olması normal, taraftarlarımıza da hak veriyorum. Bir iş kötü gidiyorsa muhakkak başındakilerle alakalı kötü durumlar olacaktır" ifadesini kullandı.