Lideri devireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde bugün Ankara deplasmanında saat 16.00'da lider Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Atıparmak kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek,ifadesini kullandı. Teknik adam Altıparmak, hedef koyarak göreve geldiklerini belirterek,dedi. İkinci yarı itibarıyla kötü bir ortalama ile karşı karşıya geldiklerini belirten Altıparmak,şeklinde konuştu.diye konuşan Altıparmak,"Bizim tek sıkıntımız var, oda seri yakalayamadık. Devrearasında gelen futbolcularhem bu ligin hem deSüper Lig'in oyuncuları,geçen sezon şampiyonlukyaşamış oyuncularda geldi. Onlarında bize verdiğikatkı tam değilama daha ligbitmedi dahaönümüzdeçok maçvar" dedi.İstifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını da söyleyen Altıparmak, "Ben buraya şampiyon olmak için geldim Bu konuda inancımı yitirmedim. Yine söylüyorum, Gazişehir şampiyon olacak. Tabii ki kötü giden durumlarda istifa söylemlerinin olması normal, taraftarlarımıza da hak veriyorum. Bir iş kötü gidiyorsa muhakkak başındakilerle alakalı kötü durumlar olacaktır" ifadesini kullandı.