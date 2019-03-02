Lösemi hastası minik Öykü için kampanya

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tedavisine devamedilen lösemi hastası3,5 yaşındakiÖykü Arin Yazıcıve nakil bekleyendiğer çocuklariçin Hatay'da kökhücre ve kan bağışıyapıldı. Türk Kızılayı tarafındanAntakya Orontes ve KışlasarayLions Kulübü iş birliğiyle özelbir hastanede ''Kan ve Kök HücreBağışı'' kampanyası düzenledi.Kampanyada, 45 ünite kan ile 75kök hücre bağışı toplandı.Antakya OrontesLions Kulüp BaşkanıFatma Genç, kampanyayı,kök hücrebağışının öneminedikkati çekmek içindüzenlediklerini söyledi.Bu tür kampanyalaradevam edeceklerinibelirten Genç, "Herkesin bukonuda duyarlı olmasını bekliyoruz.Amacımız Antalya'da tedavisisüren lösemi hastası 3,5 yaşındakiÖykü Arin Yazıcı ve nakilbekleyen diğer çocuklar için umutolmak" dedi.