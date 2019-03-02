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Lösemi hastası minik Öykü için kampanya

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Lösemi hastası minik Öykü için kampanya
ANTALYA'DA tedavisine devam edilen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve nakil bekleyen diğer çocuklar için Hatay'da kök hücre ve kan bağışı yapıldı. Türk Kızılayı tarafından Antakya Orontes ve Kışlasaray Lions Kulübü iş birliğiyle özel bir hastanede ''Kan ve Kök Hücre Bağışı'' kampanyası düzenledi. Kampanyada, 45 ünite kan ile 75 kök hücre bağışı toplandı. Antakya Orontes Lions Kulüp Başkanı Fatma Genç, kampanyayı, kök hücre bağışının önemine dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi. Bu tür kampanyalara devam edeceklerini belirten Genç, "Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Amacımız Antalya'da tedavisi süren lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve nakil bekleyen diğer çocuklar için umut olmak" dedi.
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Lösemi hastası minik Öykü için kampanya
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