Lösemi hastası minik Öykü için kampanya

ANTALYA'DA
tedavisine devam
edilen lösemi hastası
3,5 yaşındaki
Öykü Arin Yazıcı
ve nakil bekleyen
diğer çocuklar
için Hatay'da kök
hücre ve kan bağışı
yapıldı. Türk Kızılayı tarafından
Antakya Orontes ve Kışlasaray
Lions Kulübü iş birliğiyle özel
bir hastanede ''Kan ve Kök Hücre
Bağışı'' kampanyası düzenledi.
Kampanyada, 45 ünite kan ile 75
kök hücre bağışı toplandı.
Antakya Orontes
Lions Kulüp Başkanı
Fatma Genç, kampanyayı,
kök hücre
bağışının önemine
dikkati çekmek için
düzenlediklerini söyledi.
Bu tür kampanyalara
devam edeceklerini
belirten Genç, "Herkesin bu
konuda duyarlı olmasını bekliyoruz.
Amacımız Antalya'da tedavisi
süren lösemi hastası 3,5 yaşındaki
Öykü Arin Yazıcı ve nakil
bekleyen diğer çocuklar için umut
olmak" dedi.