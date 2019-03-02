Yusuf Yalçınkaya Avrupa yolcusu

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de gerçekleşen Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası
disk atma branşında 55.75'lik derecesi ile Türkiye Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi
'nin sporcusu Yusuf Yalçınkaya
, milli takıma seçildi. Yalçınkaya, 9-10 Mart tarihleri arasında Slovakya
'da düzenlenecek olan 19. Avrupa Atmalar Kış Kupası
'nda Türkiye adına yarışacak. Yusuf Yalçınkaya, Türkiye Şampiyonluğu
'nun ve Avrupa
'da yarışacak olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtirken; antrenörü Ferhat Sakallı
ise Yalçınkaya
'nın yoğun çalışmalarının sonucunu alacağına ve Slovakya
'dan madalya ile döneceğine inandığını belirtti.