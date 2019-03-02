Yusuf Yalçınkaya Avrupa yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de gerçekleşendisk atma branşında 55.75'lik derecesi ile Türkiye Şampiyonu olan'nin sporcusu, milli takıma seçildi. Yalçınkaya, 9-10 Mart tarihleri arasında'da düzenlenecek olan'nda Türkiye adına yarışacak.'nun ve'da yarışacak olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtirken; antrenörüise'nın yoğun çalışmalarının sonucunu alacağına ve'dan madalya ile döneceğine inandığını belirtti.