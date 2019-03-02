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Yusuf Yalçınkaya Avrupa yolcusu

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Yusuf Yalçınkaya Avrupa yolcusu
TÜRKIYE Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de gerçekleşen Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası disk atma branşında 55.75'lik derecesi ile Türkiye Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin sporcusu Yusuf Yalçınkaya, milli takıma seçildi. Yalçınkaya, 9-10 Mart tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenecek olan 19. Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda Türkiye adına yarışacak. Yusuf Yalçınkaya, Türkiye Şampiyonluğu'nun ve Avrupa'da yarışacak olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtirken; antrenörü Ferhat Sakallı ise Yalçınkaya'nın yoğun çalışmalarının sonucunu alacağına ve Slovakya'dan madalya ile döneceğine inandığını belirtti.
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Yusuf Yalçınkaya Avrupa yolcusu
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