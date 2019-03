BUGÜN NELER OLDU

Adana'daYüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu. İlçede sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini belirten Başkan Çelikcan, sporun temelinin amatörler olduğunu belirterek "'Spor ve sanatla yetişen gençlerimiz her alanda daha başarılı olurlar"' dedi. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çelikcan, "'Çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından uzak kalması için bireysel sporlardan biri veya takım sporlarına yönlendirmek önemlidir. Spor çocuklarımızın fiziki gelişimlerinin yanı sıra kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasına vesile olur" dedi. "Yüreğir'e 22 spor tesisi yaptık" diye konuşan Çelikcan, "Adana'ya ilk kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonun olduğu kompleksi tamamladık. İçerisinde bowling salonu, kütüphane ve salon sporları için salonlar olan komple bir tesis. Burayı bir gençlik merkezi gibi olarak düşünebiliriz. Sporun birleştirici gücüyle yarınlara daha güvenle bakabiliriz"' şeklinde konuştu. AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir amatör spor kulüpleriyle işbirliğini artıracaklarını, bütün spor dallarının ilçede yaygınlaşması için çalışacaklarını söyledi.