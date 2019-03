BUGÜN NELER OLDU

TarsusBelediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkanı Adayı Şevket Can 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Tarsus Kamyoncular Kooperatifini ziyaret eden Başkan Can şoförlerle biraraya geldi. Kamyoncular Kooperatifinde yapılan toplantıda İlk konuşmayı yapan S.S. 88 Nolu Tarsus Kamyoncular, Tankerciler ve Tırcılar Kooperatif Başkanı Feridun Ergül, Belediye Başkanı Şevket Can'a kendilerine yaptığı bütün hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Ergül, ''İnşallah çıkmış olduğunuz bu yolda Allah yar ve yardımcınız olsun. Bizde Tarsus Kamyoncular Kooperatifi olarak bugüne kadar birlikte çalışmışmış olduğumuz. 5 yıldır da birlikte çalışıyoruz sayın başkanımla belediye meclisinde inşallah her şey onların gönüllerine göre olur'' şeklinde konuştu.