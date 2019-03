BUGÜN NELER OLDU

Karnaval Komitesi üyesi ve Yarışma Komisyon Başkanı Tayyar Zaimoğlu Adana'nın en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi karnavalda lezzetle buluşturmayı amaçladıklarını, bu yarışmanın komisyon toplantısında katılım koşulları başta olmak üzere tüm detaylarını konuştuklarını belitti.Yarışmanın içecek, pasta, tatlı, soğuk yemekler ve sıcak yemekler olmak üzere beş kategoride yapılacağını belirten Zaimoğlu, "Beş kategoride gerçekleştirilecek yarışmada katılan her yarışmacıya birer "madalya ve katılım belgesi" verilecek olup, 1., 2.ve 3.'lere ayrıca özel "Altın Portakal Plaketi" verilecektir" dedi. Her yarışmacının en fazla iki kategoride ve bu kategorilerde en fazla bir yemek çeşidiyle yarışmaya katılabileceğini belirten Zaimoğlu, "Yarışmanın adı "Portakallı Lezzetler Yarışması" olup her yarışmacı yaptığı ürünlerde narenciye ürünlerinden portakal, limon, turunç, mandalina, greyfurt, ağaç kavunu, kumkuat, kanlı portakal, tatlı limondan en az birisini kullanmak zorundadır" dedi.Yarışmaya katılmak isteyenlerin www. nisandaadanada.com internet adresinden detaylı bilgileri ve başvuru formunu alabileceğini belirten ZAİMOĞLU, yarışmaya katılacakların yapacağı yemekle ilgili; kullanılan malzemelerin adını ve miktarını, hazırlanışını içeren bilgileri ve yemeğin fotoğrafını en geç son başvuru tarihini olan 22 Mart tarihine kadar iletişim bilgileriyle birlikte info@nisandaadanada. com adresine mail göndermek suretiyle ön eleme için müracaat edecektir.