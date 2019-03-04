Antika tutkusu işi oldu

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Kahramanmaraş'ta35 yıl önce kendisine hediye edilen kömürlü ütü ile antika toplamaya başlayan Cahit Altıgöz, şimdi birçok ürünü müze görünümlü küçük iş yerinde muhafaza ediyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısındaki iş yerinde hizmet veren Altıgöz, bünyesinde yaklaşık 10 bin adet nostaljik araçgereç bulunduruyor. Geçmişte insanlar tarafından kullanılan telefondan, bozuk ve madeni para ile radyo ve gramofon gibi birçok ürünü saklayıp muhafaza eden Alagöz, sosyal sorumluluk projelerinden dizi ve film setleri ürünlerden faydalanıyor. Eski olan her şeyi beğenip antika eşyalarına aşık olduğunu söyleyen Altıgöz, antikacılığın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Altıgöz, "Bu tutku 1984 yılında bana hediye edilen kömürlü ütü ile başlamıştım. Bu sevdam tutkuya, eski ve anısı olan her şeyi topluyorum. Şimdi bu işe dönüştü ve giderek de artıyor. Ancak son yıllarda elimizdeki stoklar yavaş yavaş azalıyor. Ürünlerimizi, kentimizde olan özel müzelere veriyoruz. Dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda ve sosyal sorumluluk projelerinde ürünlerimiz kullanıldı" dedi.