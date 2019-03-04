Çelik: Fikret Yeni, Seyhan için bir şans

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Seyhan'a şimdiye kadar belediyecilik anlamında yeterli hizmetlerin getirilmediğine dikkati çekerek, "Seyhan bizim kıymetlimiz, gözbebeğimiz" dedi. Çelik, partisinin Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin yaklaştığını söyledi. Türkiye'nin geleceği, şehirlerin daha da güzelleşmesi, ülkenin daha da ileriye gitmesi için Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, adaylarının açıkladığı dışında, CHP'nin ve müttefiklerinin herhangi bir projesinin olmadığını belirten Çelik, "Türkiye'nin istikrarının, şehirlerimizin ve ilçelerimizin güçlenmesinin sorumluluğu hepimizin üzerindedir" dedi Çelik, Seyhan'a şimdiye kadar belediyecilik anlamında yeterli hizmetlerin getirilmediğine dikkati çekerek, "Seyhan bizim kıymetlimiz, gözbebeğimiz. Fikret Yeni kardeşimiz Seyhan için bir şans. Seyhan'a ilişkin projelerle bizzat ilgileneceğiz ve destekleyeceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı Seyhan'da Fikret Yeni kardeşimizin belediye başkanlığı sizlerin desteğiyle kesinleştiği zaman, sizin dışınızda biri değil, sizin kardeşiniz, evladınız bir kişi belediye başkanı olmuş olacak" dedi.Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni de, AK Parti'nin 5,5 yıl Adana İl Başkanlığını yapması hasebiyle kent genelinde olduğu gibi Seyhan'ın da sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Seyhan'ın, sorunlarını giderip ortaya koyacakları vizyon projelerle daha güzel ve yaşanabilir olması adına gayret göstereceklerini anlatan Fikret Yeni, ''İnşallah hazırladığımız bu projelerle Seyhan'ı yeniden inşa edeceğiz" dedi.