Cezaevinden çıktı 5 saat sonra hırsızlıktan yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı. Merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde Suriyeli E.İ.'ye ait 27 MA 446 plakalı otomobili çalan şüphelinin yakalanması için hırsızlık masası ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, seyir halindeki otomobili kısa süre sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı. Sürücünün kimlik kontrolünü yapan ekipler, şüphelinin 3 ay önce de otomobil hırsızlığından tutuklanan H.U. (26) olduğunu ve aynı gün cezaevinden çıktığını belirledi. Cezaevinden çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra yine hırsızlık yaparken yakalanan H.U. tutuklandı.