CHP’li savaş bizi rencide etti

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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Oy vermezseniz şerefsizsiniz" diyerek hakaret ettiği Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi vatandaşları, Savaş'a tazminat davası açacaklarını söylediler. Hanifi Gündüz, "Başkan bizlere hakaret etti. Bizi Türkiye'nin gözü önünde küçük düşürdü. Tazminat davası açacağız. Kazandığımız parasının yarısını Mehmetçik Vakfı'na, yarısını kuran kursuna bağışlayacağız" dedi.Seçim çalışmaları kapsamında Derekuyu mahallesini ziyaret eden CHP'li Savaş, kadınların mahalleye belediye tarafından hizmet gelmediğini söylemesi üzerine azarladı. Hatta bununla da kalmayan Savaş, "Siz bizi adam yerine koymazsanız, biz sizi adam yerine koymayız. Oy yoksa hizmette yok" dedi. Başkanın azarlarına maruz kalan Fatma Avcı, "Bize 'ben bu yolu yapmazsam şerefsizim. Siz de oy vermezseniz şerefsizsiniz' dedi. Bize hakaret etti" diye konuştu.Derekuyulu vatandaşlar kendilerine hakaretler yağdıran CHP'li Savaş'a tazminat davası açacaklarını söyledi. Hanifi Gündüz, "Lütfü Savaş bizi küçük düşürdüğü için suç duyurusunda bulunacağız ve tazminat davası açacağız. Bir belediye başkanı nasıl vatandaşına hakaret edip azarlar? Kazandığımız zaman tazminatın yarısını Mehmetçik Vakfı'na yarısını ise mahallemizdeki kuran kursuna bağışlayacağız. Lütfü Savaş'ı hiçbir zaman affetmeyeceğiz" diye konuştu.