En güzel yürüyüş rotası: Emli Vadisi

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Aladağlar'ınNiğde sınırları içinde kalan Emli Vadisi eşsiz doğa manzarası ile fotoğrafçıların, doğa sporlarına uygunluğu ile de sporcuların buluşma noktası. Niğde, Kayseri ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı, 1995 yılından bu yana milli park unvanı taşıyor. Dağcıların ve tırmanma sporu ile uğraşan kişilerin en çok tercih ettiği parkurlar arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Jeolojik yapısı, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla doğa severlerin keyifle ziyaret ettiği Emli Vadisi en ideal trekking parkurlarını da içinde barındırıyor. Bir çok spor aktivitesine ev sahipliği yapan bölgede dağcıların gözdesi Demirkazık Dağı'nın yanı sıra kaya tırmanışı, kayak, trekking, dağ bisikleti, offroad, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için bölge, sporcular, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.