Fren yerine gaza basınca direğe çarptı: 7 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün fren yerine gazpedalına bastığı iddia edilenotomobil direğe çarptı, kazada7 kişi yaralandı. lınan bilgiyegöre kaza, Onikişubat İlçesiMevlana Mahallesi'nde 35'incisokakta meydana geldi. N.U.idaresindeki 46 HJ 087 plakalıotomobil, seyir halindeykeniddiaya göre sürücüsü yokuşaşağı fren yerine gaz pedalınabastı.Hızla giden otomobil yolunkarşısında bulunan elektrikdireğine çarparak durabildi.Çevredekilerin ihbarı üzerineolay yerine gelen sağlık ekipleriyaralılara ilk müdahaleyiburada yaptı. Kazada, sürücüN.U. ile otomobilde bulunanA.U, A.U, A.U, N.G, D.G, A.G.yaralandı. Hastaneye kaldırılanyaralıların hayati tehlikesibulunmazken, otomobildemaddi hasar oluştu.