Fren yerine gaza basınca direğe çarptı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün fren yerine gaz
pedalına bastığı iddia edilen
otomobil direğe çarptı, kazada
7 kişi yaralandı. lınan bilgiye
göre kaza, Onikişubat İlçesi
Mevlana Mahallesi'nde 35'inci
sokakta meydana geldi. N.U.
idaresindeki 46 HJ 087 plakalı
otomobil, seyir halindeyken
iddiaya göre sürücüsü yokuş
aşağı fren yerine gaz pedalına
bastı.
Hızla giden otomobil yolun
karşısında bulunan elektrik
direğine çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri
yaralılara ilk müdahaleyi
burada yaptı. Kazada, sürücü
N.U. ile otomobilde bulunan
A.U, A.U, A.U, N.G, D.G, A.G.
yaralandı. Hastaneye kaldırılan
yaralıların hayati tehlikesi
bulunmazken, otomobilde
maddi hasar oluştu.