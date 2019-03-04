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Fren yerine gaza basınca direğe çarptı: 7 yaralı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019
Fren yerine gaza basınca direğe çarptı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün fren yerine gaz pedalına bastığı iddia edilen otomobil direğe çarptı, kazada 7 kişi yaralandı. lınan bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesi'nde 35'inci sokakta meydana geldi. N.U. idaresindeki 46 HJ 087 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsü yokuş aşağı fren yerine gaz pedalına bastı. Hızla giden otomobil yolun karşısında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Kazada, sürücü N.U. ile otomobilde bulunan A.U, A.U, A.U, N.G, D.G, A.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
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Fren yerine gaza basınca direğe çarptı: 7 yaralı
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