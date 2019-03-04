Gaziantep çifte fuara hazırlanıyor

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Gaziantep'teeşzamanlı olar düzenlene GAPFOOD ve GAPTARIM fuarları 5 Mart'a ziyarete açılacak. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15. GAFOOD Gıda Fuarı ile 10. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarının eşzamanlı olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılacağı bir törenle ziyarete açılacağını bildirdi. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde ileri teknoloji ile katma değerli üretimin mümkün olduğuna dikkat çeken Ünverdi, "Dünya ekonomisinde, artan nüfus ve küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne olan ilgiyi daha da arttırdı. Bu nedenle ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer alan gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne daha çok önem vermemiz gerekiyor" dedi. Bu sektörlerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yeni tarım ve hayvancılık projelerinin hayata geçirilmesinin önemine değinen Ünverdi, "Bilim ve teknoloji bu sektörlerin en önemli paydaşları haline geldi. Artık bir buğday tanesini dahi hasatta heba etmememiz gereken süreçteyiz. Her alanda olduğu gibi burada da verimliliği arttırıcı çalışmalar üzerinde durmalıyız" şeklinde konuştu. Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, fuarların hem şehrin ekonomisini canlandırdığını hem de sektörlerin gelişimine önemli katkılar sağladığını kaydetti. GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarının en çok ziyaretçi çeken fuarlar olduğunu belirten Akkaya, fuarların her yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının arttığını, bu yıl da 200 binden fazla ziyaretçi beklediklerini dile getirdi.