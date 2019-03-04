Gazişehir hedefe ulaşacak

BUGÜN NELER OLDU

Deplasmanda karşılaştığı ligin iddialı takımı Osmanlıspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'te yüzler gülüyor. Kulüp Başkanı, çok önemli bir rakiple karşılaştıklarını belirterek,dedi. Takıma ve teknik direktör Mehmet Altıpark'a güvenin tam olduğunu dile getiren Konukoğlu, Gazişehir'in Süper Lig hedefine ulaşacağını da sözlerine ekledi. Mehmet Altıparmak isediye konuştu.