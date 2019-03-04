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Gazişehir hedefe ulaşacak

Kulüp Başkanı Konukoğlu, ’un 12 maçlık yenilmezlik serisine son veren takımı kutlarken, sezon sonunda hedefine ulaşacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Gazişehir hedefe ulaşacak
Deplasmanda karşılaştığı ligin iddialı takımı Osmanlıspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'te yüzler gülüyor. Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, çok önemli bir rakiple karşılaştıklarını belirterek, "Osmanlıspor maçında alkışlanacak bir mücadele sergiledik ve sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik" dedi. Takıma ve teknik direktör Mehmet Altıpark'a güvenin tam olduğunu dile getiren Konukoğlu, Gazişehir'in Süper Lig hedefine ulaşacağını da sözlerine ekledi. Mehmet Altıparmak ise "Bu galibiyeti bizi seven herkese armağan ediyoruz. Takıma olan inancımızı hiç kaybetmedik. Önümüzdeki maçlarda da aynı başarıyı göstereceğiz" diye konuştu.
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Gazişehir hedefe ulaşacak
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