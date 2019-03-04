Görkem’in büyük hayali

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'de sosyalleşmek için başladığı yüzmede Türkiye üçüncülüğü derecesi elde eden mental retardasyon rahatsızlığı bulunan, milli sporcu olma hayali kuruyor. Ailesinin desteğiyle 2014'te yüzme kurusuna gönderilen Görkem (17), karaciğer yağlanması gibi bazı rahatsızlıklarının da ortaya çıkmasıyla bu spora düzenli olarak devam etti.Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyarak yüzme öğretmeni olmak isteyen Görkem'in en büyük hayali ise milli mayoyu giyerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek.