Görkem’in büyük hayali

Niğde'de sosyalleşmek için başladığı yüzmede Türkiye üçüncülüğü derecesi elde eden mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Görkem Kütük
, milli sporcu olma hayali kuruyor. Ailesinin desteğiyle 2014'te yüzme kurusuna gönderilen Görkem (17), karaciğer yağlanması gibi bazı rahatsızlıklarının da ortaya çıkmasıyla bu spora düzenli olarak devam etti. Gelişiminin olumlu etkilenmesi ve çok sevmesiyle yüzmeye sımsıkı sarılan Görkem, azmederek bölgesel yarışlarda birinci, 2017'de Özel Sporcular Şampiyonası'nda da Türkiye üçüncüsü oldu.
Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyarak yüzme öğretmeni olmak isteyen Görkem'in en büyük hayali ise milli mayoyu giyerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek.