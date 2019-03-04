Halk Dr. Suat Günsel Camii için tercihini yaptı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi yerleşkesinde 2013 yılında temelleri atılan ve 2020 yılının 15 Kasım tarihinde bitirilmesi planlanan Dr. Suat Günsel Camii'nin tamamlanmak üzere olan Kubbe ve Minarelerinde kullanılacak malzemenin belirlenmesi için başlatılan anket çalışması sonucunda, 62 kubbe ve 6 minarenin altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama olması tercih edildi. Web ortamında yapılan çalışmada toplam 2215 kişiye ulaşıldı. Anketi dolduran 2215 kişiden 1344 kişi (%61) altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama ve 871 (%39) kişi kurşun kaplama tercihi yaptı. Kıbrıs Türk Halkının yaptığı tercih sonucunda Dr. Suat Günsel Camii'nin 62 kubbe ve 6 minaresinin altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama ile kaplanmasına karar verildi.