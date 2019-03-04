Hatay puanla döndü

Spor Toto 1. Lig'de yeniden çıkış peşinde koşan Hatayspor
deplasmanda oynadığı maçta Altınordu
ile 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma Bornova Stadı'nda dostluk görüntüleriyle başladı.
Maçın başında Altınordu'dan Serdar
'ın golüyle şok yaşayan Hatay, ilk yarıyı 1-0
mağlubiyetle kapattı. İkinci 45 dakikada tüm kozlarını oynayan konuk ekip 58'de Gökhan ile durumu eşitledi: 1-1
. Ancak bu golden 12 dakika sonra Sefa Altınordu'yu yeniden öne geçiren golü attı: 2-1
. Golün ardından ataklarına hız veren bordo-beyazlı ekip, 90+3'te oyuna sonradan giren Selim ile durumu eşitledi ve maç bu skorla sona erdi 2-2
.