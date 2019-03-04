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Hatay puanla döndü

Ev sahibinin, Serdar’la bulduğu gole Gökhan’la cevap veren Hatay, Sefa’nın ağları bulan vuruşu ile bir kez daha geriye düştü. Uzatmalarda Selim skoru ilan etti

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Hatay puanla döndü
Spor Toto 1. Lig'de yeniden çıkış peşinde koşan Hatayspor deplasmanda oynadığı maçta Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma Bornova Stadı'nda dostluk görüntüleriyle başladı. Maçın başında Altınordu'dan Serdar'ın golüyle şok yaşayan Hatay, ilk yarıyı 1-0 mağlubiyetle kapattı. İkinci 45 dakikada tüm kozlarını oynayan konuk ekip 58'de Gökhan ile durumu eşitledi: 1-1. Ancak bu golden 12 dakika sonra Sefa Altınordu'yu yeniden öne geçiren golü attı: 2-1. Golün ardından ataklarına hız veren bordo-beyazlı ekip, 90+3'te oyuna sonradan giren Selim ile durumu eşitledi ve maç bu skorla sona erdi 2-2.
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Hatay puanla döndü
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