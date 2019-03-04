Her şey bir gülücükle başladı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daHer Şey Bir Gülücük İçin Derneği sosyal sorumluluk projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Dernek Başkanı Harun Kaplan ve üyeler sıcacık yürekler sıcacık gülücükler için bu kez soluğu Adana Karataş ilçesi Oymaklı köyünde aldı. Gönüller miniklerle keyifli vakit geçirip palyaço ve müzik ile terapi yaptılar. Dans, edip, oyunlar oynayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Etkinliğin ardından miniklere gönüllülerin aldığı montlar, ayakkabılar, çoraplar, diş macunu, diş fırçası ve kırtasiye malzemeler hediye edildi. Başkan Kaplan, "Her Şey Bir Gülücük Derneği olarak çocukların gülümsemesini ve sağlıklı olmalarını istiyoruz" dedi