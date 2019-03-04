Kadirli’de 15 bekçi göreve başladı

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Osmaniye'ninKadirli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geceleri şehrin güvenliğini sağlayacak 15 emniyet bekçisi, hizmet içi meslek eğitimini tamamlamalarının ardından göreve başladı. Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, bekçilerin emniyet kuvvetlerine güç katacağını belirterek "Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Bundan sonra polis teşkilatımızla birlikte görev yapacak bekçilerimiz ilçemizin güvenlik ve huzuruna katkıda bulunacak" dedi. İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay ise, "Sokağa egemen olunması ve gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesinde bekçilerimizin güvenlik hayatına kazandırılması çok önemli bir adım. Bekçilik uygulaması konusunda halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Bekçilik mesleğine başlayan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.