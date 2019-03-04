Tahıncıoğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Türk Telekom
'u 85-79 yenen Gaziantep Basketbol
'un başantrenörü Nenad Markovic
, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyuncularını tebrik eden Markovic, "Maçın genelinde topu, rakip savunmaya rağmen çok iyi çevirdiğimizi düşünüyorum. Ancak onlara geri dönme şansı verdik. Özellikle 17 sayı öne geçtiğimizde yapmamız gereken son noktayı koymaktı ama biz orada maçın genelinde yapmamız gerekenleri yapmayıp onların geri dönmesine izin verdik. Kontrolü elimizde tuttuk, kazandık"
dedi.