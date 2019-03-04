Melih ABİ: Seyhan ilçesine bir kedi evi yapılmalı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın 5 Ocak meydanında esnaflık okurumuz "Diğer merkez ilçelerde kedi evleri bulunuyor. Ama niye Seyhan'da yok" diyor. Meydan çevresinde ve kuyumcuların önlerinde kedi ölülerine rastlanıyormuş. Sokakta kalan hayvanların bakıma ve beslenmeye ihtiyacı var. Kedi evleri sayesinde bu canları kurtarabiliriz.Burası Şakirpaşa'da bulunan Modern Sanayi Sitesi. Yaklaşık iki aydan beri durum böyle. Mıcır dökülmüş öylece de kalmış. Seyhan Belediyesi bu yolu bir an önce yapmalı. Yol, mıcır dökmekle olmaz. Yağmuru çamuru engellese de olmaz! Önümüz yaz ve burası tozdan geçilmez. Vatandaşları toza boğmak mı istiyorsunuz. Bir an önce yapın şu yolları. Vatandaşı strese sokmayın... Mutlaka bunun hesabını sorar sonra.