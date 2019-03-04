Polis zehir tacirlerine darbe vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele ekiplerinin katılımıyla uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.