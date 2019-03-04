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Polis zehir tacirlerine darbe vurdu

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Polis zehir tacirlerine darbe vurdu
Gaziantep'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele ekiplerinin katılımıyla uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Polis zehir tacirlerine darbe vurdu
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