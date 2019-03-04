SANKO’da bilimsel etkinlik ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teSANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde "Oftalmolojide Güncel Pratik Yaklaşımlar: Tanı ve Tedavide Ne Yapıyorum?" konulu bilimsel toplantı düzenlendi. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen toplantının açılışında bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Bilginin paylaşımı için bugün bizlere birlikte olan değerli konuşmacılarımıza ve değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Üniversitelerin görevlerinden birinin öğrenci yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi'nin lisans olduğu kadar yüksek lisans ve doktora programlarıyla da adından söz ettirdiğini söyledi. Üniversitelerin ayrıca hizmet görevleri olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1996 yılından bu yana bölge insanına sağlık hizmeti vermekte ve üniversitenin hizmet görevini başarıyla yerine getirmektedir" ifadelerin kullandı. Üniversitenin görevlerinden bir diğerinin bilgiyi üretmek ve bilginin paylaşılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dağlı, "Bu tür bilimsel toplantılar büyük önem taşımakta. Bugün gerçekleşen toplantının ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. 5 yıldır SANKONUK Programıyla da yurt dışından 20'ye yakın Türk bilim insanımızla bölgemiz akademisyenleri ve halkımızla bir araya getirerek, bilgi paylaşımı sağladık" dedi.