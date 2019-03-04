Şener Şen’in kariyeri ile akademik çalışma

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YakınDoğu Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer Onuk, yüksek lisans tez çalışması kapsamında "Türk Sinemasında Mizah: Şener Şen Örneği" adlı çalışma ile oyuncunun kariyer hayatını irdeleyecek. Bu vesileyle Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer Onuk'un, usta oyuncu Şener Şen ile Ankara'da bir araya geldiği belirtildi. Usta oyuncu Şener Şen'in Vasfi Öngören'in yazdığı "Zengin Mutfağı" adlı oyunu sergilemek için Ankara'da bulunan Şener Şen ile görüşen Onuk'un, usta oyuncuya kendisinin çizdiği Şener Şen karikatürünü imzalattığı ifade edildi. Görüşmesinde tez çalışmasının içeriği ile ilgili Şener Şen'e sorular da sorma fırsatı yakaladığını dile getiren Muzaffer Onuk, Şener Şen ile güncel olaylarla ilgili uzun ve keyifli bir sohbet geçirdiğini dile getirdi.