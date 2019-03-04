Sözlü esnafın ve vatandaşın arasında

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, merkez Seyhan ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda esnafları ziyaret etti, Bahçeşehir Mahalle pazarında sıfır atık projesi kapsamında üretilen bez torbaları hemşerilerine dağıttı. Adana'da 'birlikte başarıyoruz' ilkesini hayata geçiren, beş yıllık görev süresinde kentte kavga ve kaosu sonlandırarak huzur ikliminin tesis edilmesini sağlayan Başkan Sözlü, Kenan Evren Bulvarı'nda esnafları ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi. Esnaf ziyaretinin ardından Başkan Sözlü'nün durağı Bahçeşehir Mahallesi pazarı oldu. Pazar esnafını ziyaret edip sohbet eden Başkan Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde destek vermek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen bez torbaları hemşerilerine takdim etti ve onların da bu projenin paydaşı olmalarını sağladı. Vatandaşlar sıfır atık projesine tam destek verdi.