Türkiye Kick Boks Şampiyonası sürüyor

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devam ediyor. Müsabakalara 55 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Nuri Kılıç
, ilçenin büyük bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi. Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ise "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın verilerine göre geçtiğimiz yıl içinde en fazla madalyayı kick boks ile kazandık. İnşallah bu yıl içinde düzenlenecek turnuvalarda da birinciliği yakalamak istiyoruz"
diye konuştu. Şampiyona, 6 Mart Çarşamba günü son bulacak.