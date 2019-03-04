Türkiye Kick Boks Şampiyonası sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devam ediyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü, ilçenin büyük bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi. Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir isediye konuştu. Şampiyona, 6 Mart Çarşamba günü son bulacak.