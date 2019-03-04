Ümit Özat: İşte budur!

BUGÜN NELER OLDU

Altınordu'yu 3-0, Eskişehirspor'u da 2-1 yenerek Süper Lig umutlarını artıran Adana Demirspor'da, önümüzdeki hafta Osmanlıspor'la oynanacak kritik maç öncesi moraller üst seviyede. Mavi-lacivertli ekibin teknik patronu Ümit Özat, bu hafta sonu Eskişehir karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Tecrübeli hoca,ifadelerini kullandı. Özat,diye konuştu.