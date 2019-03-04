Ümit Özat: İşte budur!

Altınordu'yu 3-0, Eskişehirspor'u da 2-1 yenerek Süper Lig umutlarını artıran Adana Demirspor'da, önümüzdeki hafta Osmanlıspor'la oynanacak kritik maç öncesi moraller üst seviyede. Mavi-lacivertli ekibin teknik patronu Ümit Özat, bu hafta sonu Eskişehir karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Son iki haftada gerçek oyunumuzu ortaya koyuyoruz. Adana Demirspor'un gerçek gücü bu"
ifadelerini kullandı. Özat, "Eskişehir'de muhteşem bir atmosfer vardı. Böyle bir ortamda rakibimizi yenmek değerledir. Taraftarımıza bu kadar yolu kat edip bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. İyi takım olmaya çalışıyoruz. Artık Eskişehir maçı geride kaldı. Osmanlıspor'la oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına başladık. Taraftarımız evimizdeki maçta boş koltuk bırakmamalı"
diye konuştu.