8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Mersin Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Zeliha Su'nun yanı sıra Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Mersin Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı ile başlayan programda Su, sergiyi gezerek yapılan ürünleri inceledi. Serginin gezilmesinin ardından program "Kadına Sesleniş" isimli videonun izlenmesiyle devam etti. Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Uğurcan Bal, GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu ve Prof. Dr. Serra Durugönül'ün konuşmalarının ardından etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür belgeleri Su ve Milletvekili Yılmaz tarafından verildi.