Çocuk odasında çıkan yangın korkuttu

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bir apartmanın 3. katında elektrikli sobadan çıktığı ileri sürülen yangında mahsur kalan 4 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaşlı bir adam hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Seyhan ilçesi Pınar Mahallesindeki bir apartmanın 3. katında çocukların oynadığı odada yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi ve binayı sardı. Vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Evde bulunan 4'ü çocuk 1'i yaşlı adam 5 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale edip bir taraftan da mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklara ve yaşlı adama sağlık görevlileri müdahale etti. Yangından dolayı evde büyük hasar oluştu. Yangının çocukların odasındaki elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.