Çukurova GİAD’ın muhteşem gecesi

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ve ülkesine hizmet amacıyla sayısız projeleri hayata geçiren, Adana'nın en önde gelen sivil toplum örgütü olan Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) 27 yaşında. Kuruluş yıldönümünün kutlandığı muhteşem gecede, dernek hizmet binasının müjdesi de verildi. Özel gecede sahne alan sanatçı Berkay, sahne performansı ve seslendirdiği şarkılarla davetlilere unutulmaz gece yaşattı. İlklerin kenti Adana'da sayısız ilkleri hayata geçiren, projeler yapan, yatırımcıların dikkatlerini Adana'ya çeken programlar ve araştırma raporları hazırlayan, 'Dünya kenti Adana' söylemini Adana'ya kazandıran ve bu yönde projeler geliştirilmesine yönelik girişimlerde bulunan Çukurova GİAD'ın 27'nci Kuruluş Yıldönümü Balosu, Sheraton Otel'de yapıldı. Geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başta olmak üzere, dernek üyeleri, Çukurova GİAD Akademi'nin 3'üncü dönem öğrencileri katıldı. Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, dernek kurucularına, geçmiş dönemde başkanlık yapan, görev alan yönetim kurulu üyelerine ve destek veren üyelere teşekkür etti. 27 yaşındaki Çukurova GİAD'ın geçmişten devam eden kültür ve oluşmuş kurumsal hafızasıyla Adana ve Türkiye için projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Sakarya, "Biz Çukurova GİAD'ı bir basamak olarak görmüyoruz. Bir yerlere gitmek için araç olarak görmüyoruz. Biz sadece kentimize katkı koymanın aracı olarak görüyoruz. Derneğimiz sayesinde kentimiz ve ülkemiz için üretiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz " dedi.