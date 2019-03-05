Çukurova’nın bileği sağlam

BUGÜN NELER OLDU

ÇUKUROVA Üniversitesi bir sportif başarıya daha imza attı. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Çukurova Üniversitesi kadın bilek güreşi takımı Türkiye Şampiyonu oldu. BESYO Müdür Yardımcısı ErcanYeldan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Karşılaşmalarda Gözde Varol (50 kg) sağ ve sol kol birinci, Aysu Güzelbay (65 kg) sağ kolda ikinci, solda üçüncü, Aybüke Benli (70 kg) sağ kol dördüncü, Çilem Demirhan (+70 kg) sağ kolda birinci solda ikinci olma başarısı gösterdi. Erkeklerde ise Abdulsamet Durna (75 kg) sol kol Türkiye 1.'si oldu.