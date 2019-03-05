Dersimiz Osmanlıspor

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por Toto 1. Lig'de son iki haftada aldığı 6 puanla çıkışa geçen Adana Demirspor, bu hafta sonu evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.
Mavi Şimşekler, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Ümit Özat, antrenman öncesi futbolcularıyla toplantı yaparak yardımcılarından gelen Osmanlıspor raporunu açıkladı.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Rakibin 12 hafta süren galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Gazişehir maçıyla sonlandırdığına dikkat çeken Özat, "Karşımızda çok güçlü bir rakip var. Adana'ya hırsla gelecekler. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Son haftalarda ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuçlarla gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Bu saatten sonra seri yakalamak istiyoruz. Üst sıralara yükselmek istiyorsak kazanmaktan başka çaremiz yok"
diye konuştu.
TARAFTARA SESLENDİ
OSMANLISPOR karşısında sahada mücadele eden futbolcuları kadar taraftarlara da büyük iş düştüğünü söyleyen Ümit Özat, "Adana Demirspor için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bu yüzden tribün desteği şart. Mavi-lacivertli renklere gönül veren herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Galibiyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım" dedi.