Dersimiz Osmanlıspor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de son iki haftada aldığı 6 puanla çıkışa geçen Adana Demirspor,Mavi Şimşekler, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Ümit Özat, antrenman öncesi futbolcularıyla toplantı yaparak yardımcılarından gelen Osmanlıspor raporunu açıkladı.Rakibin 12 hafta süren galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Gazişehir maçıyla sonlandırdığına dikkat çeken Özat,diye konuştu.OSMANLISPOR karşısında sahada mücadele eden futbolcuları kadar taraftarlara da büyük iş düştüğünü söyleyen Ümit Özat, "Adana Demirspor için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bu yüzden tribün desteği şart. Mavi-lacivertli renklere gönül veren herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Galibiyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım" dedi.