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Direk yana eğilmiş düzeltilmesi lazım

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Direk yana eğilmiş düzeltilmesi lazım

İstenmeyen arızalar yaşanıyor.
Örneğin Real AVM ile Bahçeşehir arasında kalan yol üzerindeki elektrik direği.
Ya bir araç çarptı, ya da yumuşak zemin yüzünden direk yan yattı.
Direkte enerji var!
Aydınlatma lambası yanıyor çünkü.
Demek ki tehlike kapıda.
Allah korusun o direk birinin üstüne yıkılırsa ne olur?
Hesabını kim verebilir?
Düzeltin şu direği kardeşim!

***

Tarsus profesyonel futbolcu yetiştirmeli

TARSUS eski günlerini mumla arıyor.
Eskiden böyle değildi.
Tarsus'un amatör kulüpleri vardı.
Süper Lig'de oynayacak futbolcular orada yetişirdi.
Ali Yarpuzlu, "Küçük Hüseyin, Totocu Mustafa, Sarı Kemal, Memik, Murat, Fenerbahçe'de oynayan Erhan ve Süleyman, Büyük Ömer, Küçük Ömer, İsmail Akdağcık ile abisi Tarsus'ta yetişti.
Amatör takımlar profesyonel takımların alt yapısını oluşturur.
Tarsus yine futbolcu fabrikası olabilir.
Ödenek ve alt yapı tesisleri devreye girerse tabii.
Tarsus kendi futbolcusunu yetiştirmeli" diyor.
Alt yapıya önem veren kulüpler her zaman başarılı olur.

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