Gaziantep korkutuyor

BUGÜN NELER OLDU

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde heyecan son sürat devam ederken ligde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ekiplerden biri de Gaziantep Basketbol oldu. Ligde şu ana kadar oynadığı 18 karşılaşmada 11 galibiyet alarak, 7 kez de mağlup olan Gaziantep ekibi topladığı 29 puanla dördüncü sıraya kadar yükseldi. GEÇTIĞIMIZ sezon ligin ilk 18 haftasında 3 galibiyet, 15 mağlubiyetle son sırada yer alan Gaziantep ekibi, bu sezonki performansı ile lig tarihindeki en iyi dönemini yaşıyor. Bu sezon ilk 18 maçlık performansıyla rakiplerine korku salan kırmızı- siyahlı ekip 11 galibiyet, 7 mağlubiyetle Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Tofaş'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.