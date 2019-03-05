Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu
NİĞDE Gençlik Merkezinde görev alan gönüllü gençler, Altunhisar ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde kütüphane kurdu. Gençler, Karanlıkdere Kılıçlar Ortaokuluna yaptıkları kütüphaneye 'Deniz' adını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının '10 parmağımda 10 marifet' projesi kapsamında üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençlik liderleri tarafından seçilen köy okuluna kütüphane kuruldu. Gençler yaptıkları rafları kendi elleriyle monte ederken, duvarlara çizgi film karakterlerinin resimlerini çizdiler. Gençlik Merkezleri Gönüllü Gençler olarak ülkenin farklı illerinden kitap topladıklarını ve kütüphaneyi kurduklarını ifade eden Gönüllü Genç Meryem Gündüzalp, "Oluşturulan kütüphaneyle öğrenci kardeşlerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını umut ediyoruz" dedi. Karanlıkdere Kılıçlar Ortaokulu Müdürü Mustafa Serinkaya ise Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve gençlere teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN