Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hatayspor’da 3 puan hesapları

Hatayspor’da 3 puan hesapları

Haftayı Altınordu’ya attığı son dakika golüyle 1 puanla kapatan Hatayspor, evinde Eskişehirspor’u mağlup ederek tekrar eski ritmine kavuşma hedefinde

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
Hatayspor’da 3 puan hesapları
Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Altınordu deplasmanından bir puan koparan Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, çok yoğun maç trafiğinden çıktıklarını belirtti. Palut, "Bireysel bir kaliteyle beraberliği kurtardık. Play-off yarışında rakibimizden aldığımız bu puan çok değerli ama biz tekrar eski ritmimize kavuşup 3 puanlar için mücadele etmeliyiz" dedi. Bu maçı unutup bu hafta sonu sahalarında konuk edecekleri Eskişehirspor maçına odaklandıklarını söyleyen teknik adam Palut, "Ligde haftalar ilerledikçe üst üste birbirinden zorlu maçlar oynuyoruz. Bu yüzden bundan sonraki süreçte hataya yer yok. Evimizde ağırlayacağımız Eskişehir maçını kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor’da 3 puan hesapları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN