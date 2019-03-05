Hatayspor’da 3 puan hesapları

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por Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Altınordu
deplasmanından bir puan koparan Hatayspor
'da teknik direktör İlhan Palut
, çok yoğun maç trafiğinden çıktıklarını belirtti. Palut, "Bireysel bir kaliteyle beraberliği kurtardık. Play-off yarışında rakibimizden aldığımız bu puan çok değerli ama biz tekrar eski ritmimize kavuşup 3 puanlar için mücadele etmeliyiz"
dedi. Bu maçı unutup bu hafta sonu sahalarında konuk edecekleri Eskişehirspor
maçına odaklandıklarını söyleyen teknik adam Palut, "Ligde haftalar ilerledikçe üst üste birbirinden zorlu maçlar oynuyoruz. Bu yüzden bundan sonraki süreçte hataya yer yok. Evimizde ağırlayacağımız Eskişehir maçını kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"
dedi.