Hatayspor’da 3 puan hesapları

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesindedeplasmanından bir puan koparan'da teknik direktör, çok yoğun maç trafiğinden çıktıklarını belirtti. Palut,dedi. Bu maçı unutup bu hafta sonu sahalarında konuk edeceklerimaçına odaklandıklarını söyleyen teknik adam Palut,dedi.