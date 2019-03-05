İstihdam hedefi 50 bin

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Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında Adana'da 50 bin yeni istihdamın hedeflendiğini belirterek, "Seferberlik kapsamındaki devletimizin destekleri ve iş dünyamızın yoğun gayretleriyle bunu başaracak, hedefimize ulaşacağız" dedi. Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan ve 2,5 milyon yeni istihdam sağlanmasını amaçlayan "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında sağlanan istihdam destekleri, Adana Sanayi Odası Meclis ve Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda üye sanayicilere anlatıldı. İstihdam seferberliği kapsamında ülke genelinde 2,5 milyon yeni istihdamın hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeni istihdama yönelik önemli desteklerin uygulamaya konulduğunu bildirdi. Kıvanç, destekleri çok önemsediklerini, istihdama ve piyasalara olumlu yansıyacağını ifade etti. Birinci istihdam seferberliğinde iş dünyasının yoğun gayretleri sonucu 40 bin yeni istihdam sağlandığını hatırlatan Başkan Kıvanç, "İş dünyamızın sorunları ve beklentilerinin gündeme geldiği Ekonomi Şurası'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza 50 bin kişiyi istihdam edeceğimiz sözünü verdik, hedefimizi belirledik. Hükümetimizin sağladığı istihdam destekleri ve finansmana erişimdeki sıkıntılarımızın çözümlenmesi, iş dünyamızın da gayretleriyle Adana olarak 50 bin yeni istihdamı başarabileceğimiz inancındayım" dedi. İş dünyası olarak en önemli görevin, yatırım yapmak, üretmek, istihdam sağlamak ve ihracatı artırmak olduğunu ifade eden Kıvanç, "İçinde bulunduğumuz şartlar gerçekten zor ancak hükümetimizin de desteğiyle, ülkemizin bekası, milletimizin refahı için toparlanma sürecine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. İş dünyamıza inanıyor, güveniyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. İstihdama katkı sağlamanın, işsizlerimize iş ve aş kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu.Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, seferberlik kapsamında yeni istihdama yönelik ücret, prim ve vergi ile ilgili önemli destek, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret, düzenli ödemeye devamlı, kalkınmaya ilave, önce işbaşı eğitim sonra istihdam, nitelikli işgücü eğitim olmak üzere 8 önemli destek sağlandığını ifade etti.