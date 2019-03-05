Kadın muhtar adayları güç birliği yaptı

BUGÜN NELER OLDU

il merkezindeki mahalle muhtarlıklarına aday 18 kadın, erkek rakiplerine karşı birlikte seçim çalışması yapıyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mahallelerinden muhtar adayı olan 18 kadın, belli aralıklarla bir araya gelerek, seçim öncesi izleyecekleri yol konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Erkek rakiplerine karşı güç birliği yapan kadın adaylar, mahallelerde seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor. Yeniden aday olan Alibeyli Mahallesi Muhtarı Hülya Önal, yaptığı açıklamada, 2009'da Osmaniye'de tek kadın muhtar olarak seçildiğini, 2014'te ise bu sayının 2'ye yükseldiğini söyledi. Bu seçimlerde il merkezinde 18, ilçe ve köylerde ise 24 kadının muhtarlık için aday olduğunu bildiren Önal, "Kent merkezimizde 36 muhtarlık bulunuyor. Kadın muhtar adaylarımızla bir araya geldiğimizde onlara çalışmalarım hakkında bilgi veriyorum. Kadının elinin değdiği her yer adeta cennete dönüyor" dedi. Kadın adayların çıktıkları yoldan dönmemesini isteyen Önal, "Başarı tesadüf değildir, emek ister, gönüllülük ister.