Seyhan’da yeni bir sayfa açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana'da, büyükşehir ve ilçeleri Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyadığımız zaman şimdiye kadar yapılmamış hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız, kazanımlarımızı koruyacağız. En önemlisi de kardeşliği, Adanalılık duygusunu büyüteceğiz." dedi. Çelik, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Adana'nın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Fikret Yeni'nin projelerinin güçlü, profesyonel bir ekiple uzun bir mutfak çalışmasıyla hazırlandığını kaydetti. Adana için tüm imkanları seferber edeceklerini aktaran Sarıeroğlu, "Büyük-şehirde Hüseyin Sözlü ile 15 ilçede Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaştığımızda 1 Nisan'dan itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentileri, talepleri doğrultusunda Adana'nın sanayideki, ticaretteki, tarımdaki, kültür, sanat, turizmdeki ve spordaki başarılarını çok daha güçlü şekilde Türkiye'de duyuracağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni de, proje görüntüleri eşliğinde yaptığı sunumda, Adana ve Seyhan için yepyeni bir sayfa açacaklarını, Seyhan'ı Türkiye'nin yeni markası yapacaklarını vurguladı.