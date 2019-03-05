Şiddetli yağış seralara zarar verdi

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtına bazı seraların devrilmesine neden oldu. Alınan bilgiye göre, yoğun olarak seracılığın yapıldığı Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde fırtına etkili oldu. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı seraları devirirken, bazılarında da hasar oluştu. Vatandaşlar seraları korumak için tedbir alırken, bir vatandaş da şiddetli fırtına ve yağışın verdiği zararı cep telefonuyla görüntüledi. Çiftçiler, yağışın kısa sürmesinin zararın büyük olmasını engellediğini belirttiler.