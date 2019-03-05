Tıp genetik günleri kongresinden 3 ödül

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacıları 7 farklı sözel bildiri ile katıldıkları "Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019" kongresinde, 2 birincilik ve 1 ikincilik sunum ödülü kazandı. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 110'dan fazla sözlü bildirinin sunulduğu kongrede, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören kongrede "Genetik Uyum: Gerçek Bir Örnek" başlıklı sunumuyla, Doç. Dr. Kerem Teralı da, "Ailesel Amiyotrofik Lateral Sklerozun Moleküler Fenotipini Öngörmek: Nadir Sod1 A4t Mutant Proteini Üzerine Hesapsal Çalışmalar" başlıklı sunumuyla birinci oldular. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ile Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emine Kandemiş'in ortaklaşa yürüttükleri "Bir Popülasyon Çalışması: Sigara Kullanımının Genetiği" başlıklı çalışmaya ise ikincilik ödülü verildi.