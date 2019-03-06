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’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı
ADANA'NIN merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde İ.Ç, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralı İ.Ç. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı
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