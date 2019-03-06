AOSB’de heyecan dorukta

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı tarafından 7.'si düzenlenen futbol turnuvasında heyecan devam ediyor. AOSB'deki sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın 4. haftasında büyük çekişme yaşandı. Huzurevleri Mahallesi'ndeki Park Arena Halı Saha'da 8 grup halinde 46 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvanın 4. haftasında,Oğuz Tekstil'i 12'şer gol ile Kastamonu Entegre ve Zahit Alüminyum izledi. 22 maçın oynandığı turnuvada en farklı skoru rakibi Düya Pol'i 19-0 mağlup eden Oğuz Tekstil aldı.