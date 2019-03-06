Ayda ile Selin Lidya, en yüksek notu aldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji öğrencilerinden Ayda Canova ile Selin Lidya Çakmak, Cambridge Learner Awards Ceremony ile Cambridge Assessment International Education tarafından düzenlenen Sosyoloji ile Arts&Design sınavlarında Kıbrıs genelinde en yüksek puanı alarak büyük bir başarıya imza attılar. Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Ayda Canova, International AS Level Sociology sınavından, Selin Lidya Çakmak da, International AS Level Art& Design sınavından Kıbrıs genelinde en yüksek puanı alarak KKTC'nin de gururu oldular. Ayda Canova ile Selin Lidya Çakmak, Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılan bir törenle Outstanding Cambridge Learner Awards Ceremony ile Cambridge Assessment International Education tarafından ödüllendirilerek, başarı belgesi aldı.