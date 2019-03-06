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Borsalılardan yaşlıları duygulandıran ziyaret

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Borsalılardan yaşlıları duygulandıran ziyaret
ADANA'DA Borsa Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Seyhan Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlıların gönlünü aldı. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz bilinciyle hareket eden öğrenciler, doğum günleri sebebiyle çeşitli hediyelerle birlikte huzurevi sakinlerini ziyaret ederek ellerini öptüler. Huzurevi sakinleri gençlerle hoşça vakitler geçirdi. Veda anı geldiğinde duygusal anlar yaşandı. Bir huzurevi sakini, çocukları hemen götürmeyip biraz daha kalmaları yönünde müdür yardımcısı Nazmiye Kalay'a ricada bulununca öğrenciler bir süre daha büyükleri ile zaman geçirerek huzurevinden ayrıldılar.
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Borsalılardan yaşlıları duygulandıran ziyaret
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