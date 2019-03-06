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CHP adayı Akay: Bu ittifakta HDP’de var

CHP kirli ittifakta tam yol ilerliyor. Bölücü örgüt yandaşı HDP’ye her fırsatta destek veren CHP de Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, sözleriyle vatandaşı şok etti

Giriş Tarihi: 6.3.2019
CHP adayı Akay: Bu ittifakta HDP’de var
Adana'nın CHP'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, katıldığı bir açılışta "Bu ittifakta sadece CHP yok İYİ Parti ve HDP var" dedi. Bölücü örgüt yandaşı HDP ile gizli ittifaka giden CHP, kapalı kapılar ardında yaptığı ittifakı sesli olarak dillendirmeye başladı. Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tellidere Çok Amaçlı Tesisi'nin açılışına Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ile birlikte katılan Akay'ın partisinin HDP ile ittifak yaptığını söylemesi alanı dolduran partililer tarafından alkışlandı.

SABIKALI BAŞKAN
CHP'nin HDP ile dayanışmaya girdiği Seyhan Belediyesi, geçmişte de terörist cenazelerine cenaze aracı göndermesiyle gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu hareketiyle vatandaşlardan tepki alırken PKK yanlıları tarafından alkışlanmıştı. Seyhan'da bu gelişme yaşanırken CHP'nin Yüreğir Belediye Meclisi listesinde HDP'li iki ismin yer alması da tartışmalara neden olmuştu.
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CHP adayı Akay: Bu ittifakta HDP’de var
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