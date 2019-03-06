CHP adayı Akay: Bu ittifakta HDP’de var

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Adana'nın CHP'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, katıldığı bir açılışta "Bu ittifakta sadece CHP yok İYİ Parti ve HDP var" dedi. Bölücü örgüt yandaşı HDP ile gizli ittifaka giden CHP, kapalı kapılar ardında yaptığı ittifakı sesli olarak dillendirmeye başladı. Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tellidere Çok Amaçlı Tesisi'nin açılışına Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ile birlikte katılan Akay'ın partisinin HDP ile ittifak yaptığını söylemesi alanı dolduran partililer tarafından alkışlandı.CHP'nin HDP ile dayanışmaya girdiği Seyhan Belediyesi, geçmişte de terörist cenazelerine cenaze aracı göndermesiyle gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu hareketiyle vatandaşlardan tepki alırken PKK yanlıları tarafından alkışlanmıştı. Seyhan'da bu gelişme yaşanırken CHP'nin Yüreğir Belediye Meclisi listesinde HDP'li iki ismin yer alması da tartışmalara neden olmuştu.