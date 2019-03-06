Cumhur İttifakı’nın temeli 15 Temmuz’da atıldı

BUGÜN NELER OLDU

sevilen işadamlarından Cahit Öztok, "Cumhur İttifakı ile Türkiye çok daha güçlü olacak. Türkiye, dünyada söz sahibi olan, en önde gelen ülkelerden biri olacak" dedi. Öztok, SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Siyasetin içinde olan Öztok, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Adana'da başarılı olacağını söyledi. Öztok, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun Adana'da canlandığını belirterek, "Bu ülkenin bekası, istiklali ve istikbali için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Öztok, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önderliğinde kurulan Cumhur İttifakı, Türk milletinin verdiği bir görevin ifasıdır. Bizim ittifakımız, iki partinin öylesine bir seçim için yaptığı ittifak değildir.. Bu ittifakın temeli, melanetin tepemize çökmeye çalıştığı 15 Temmuz gecesinde millet tarafından atılmıştır" dedi.