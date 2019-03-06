Defne yaprağı kurutma tesisinde yangın

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Dörtyol ilçesinde defne yaprağı kurutma tesisinde çıkan yangın zarara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Karakese Mahallesi Çiftekuyular mevkisinde R.A'ya ait ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yaprağı kurutma tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kurutulmuş yaprakların da bulunduğu tesisten aniden dumanlar çıktığını fark eden işçilerin haber vermesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında kurutulmuş defne yaprakları zarar gördü, atölyede maddi hasar oluştu.